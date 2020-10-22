Названа неожиданная опасность вакцин против коронавируса 

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредили, что четыре аденовирусные вакцины против COVID-19, проходящие клинические испытания, содержат компоненты, которые могут увеличить риск заражения ВИЧ при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями. О неожиданной опасности препаратов сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

В качестве причины исследователи называют присутствие рекомбинантного аденовируса человека Ad5, который играет роль вектора, то есть доставщика коронавирусного белка, против которого формируется иммунный ответ. Таким белком служит S-белок (белок-«шип»), который связывается с человеческим рецептором АСЕ2 и проникает внутрь клеток. Различные аденовирусные векторы безопасны, а сами аденовирусы вызывают обычную простуду.

Однако конкретный аденовирусный вектор Ad5 ранее использовался учеными для создания вакцины против ВИЧ, и испытания препарата показали, что он вызывал совершенно обратный эффект, увеличивая вероятность заражения ВИЧ. Хотя механизм до сих пор не ясен, предполагается, что эффект как-то связан с повышенной активацией иммунной системы, предоставляющей ВИЧ больше клеток для заражения. Однако для этого нужно, чтобы какое-то количество ВИЧ уже попало в организм человека.

Разработчики вакцин заявляют, что знают о риске, но подчеркивают, что отказ от вектора Ad5 может быть не самым лучшим решением, поскольку он обеспечивает хороший иммунный ответ против коронавируса. В настоящее время исследуются возможные механизмы побочного эффекта.