Беспилотный ведомый прокатился по аэродрому 

Перспективный австралийский беспилотный ведомый Loyal Wingman, разрабатываемый авиастроительным концерном Boeing, совершил первую тестовую пробежку по аэродрому.

Австралийский беспилотный ведомый полным ходом готовится к лётным испытаниям

Пробежки по аэродрому выполняются в рамках подготовки новых летательных аппаратов к первым лётным испытаниям. Они позволяют провести первоначальную проверку работы основных систем: топливной, тормозной, управления, двигателей и других. После их успешного прохождения аппарат обычно допускается к первому полёту. Во время первой пробежки по аэродрому перспективный австралийский беспилотный ведомый Loyal Wingman выполнил серию манёвров.

Специалисты проверили работу тормозов, системы управления двигателями и рулевую систему. Известно, что во время испытаний аппарат разгонялся до 26 км/ч, другие подробности не уточняются. Первый полёт Loyal Wingman должен состояться до конца текущего года. Аппарат имеет в длину 11 метров и размах крыла 11,7 метра, он сделан по модульному принципу: полезная нагрузка для беспилотника будет размещаться в сменных носовых отсеках длиной 2,6 метра.