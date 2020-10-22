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Беспилотный ведомый прокатился по аэродрому 

Популярная механика 2 часа назад
Беспилотный ведомый прокатился по аэродрому
Фото: Boeing
Перспективный австралийский беспилотный ведомый Loyal Wingman, разрабатываемый авиастроительным концерном Boeing, совершил первую тестовую пробежку по аэродрому.
Австралийский беспилотный ведомый полным ходом готовится к лётным испытаниям
Пробежки по аэродрому выполняются в рамках подготовки новых летательных аппаратов к первым лётным испытаниям. Они позволяют провести первоначальную проверку работы основных систем: топливной, тормозной, управления, двигателей и других. После их успешного прохождения аппарат обычно допускается к первому полёту. Во время первой пробежки по аэродрому перспективный австралийский беспилотный ведомый Loyal Wingman выполнил серию манёвров.
Специалисты проверили работу тормозов, системы управления двигателями и рулевую систему. Известно, что во время испытаний аппарат разгонялся до 26 км/ч, другие подробности не уточняются. Первый полёт Loyal Wingman должен состояться до конца текущего года. Аппарат имеет в длину 11 метров и размах крыла 11,7 метра, он сделан по модульному принципу: полезная нагрузка для беспилотника будет размещаться в сменных носовых отсеках длиной 2,6 метра.
Беспилотный ведомый сможет выполнять полёты на расстояние до 3700 километров, неся дополнительное вооружение или системы обнаружения и наблюдения. Наземные испытания перспективного австралийского аппарата, разработка которого ведется по заказу ВВС Австралии, начались в сентябре 2020 года. Во время первого этапа наземных отработок специалисты проверили двигатель, топливную систему, правильность работы бортового оборудования. Министерство обороны США тем временем заключило с американской компанией LiquidPiston контракт на разработку роторных двигателей для вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. Соглашение предполагает разработку дизельного роторного двигателя мощностью 40 лошадиных сил, при этом масса силовой установки не должна превышать 13,6 килограмма. Первая часть контракта предусматривает разработку двигателя для беспилотников, вторая — для вертолётов.
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Наука и техника , Пентагон
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