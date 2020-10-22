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Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band
Фото: Xiaomi
Популярные фитнес-трекеры серии Xiaomi Mi Band будут выпускаться как минимум до 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства PR Newswire.
Как стало известно сотрудникам агентства, корпорация Xiaomi подписала новое соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Huami. Новый договор будет действовать на три года. По его условиям, партнер будет разрабатывать носимые и умные устройства для Xiaomi. Также Huami получила статус приоритетного партнера, в этой связи фирма будет принимать участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, связанных с созданием AI-чипов и нейросетевых технологий.
Из раскрытых данных следует, что Huami останется главным и единственным производителем носимых аксессуаров для Xiaomi. В частности, в будущем компания должна разработать и выпустить еще как минимум три поколения фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band, которые являются одними из самых востребованных девайсов в своем сегменте.
Авторы отчета уточнили, что с момента своего создания в 2013 году Huami запатентовала несколько изобретений, включая чипы для искусственного интеллекта, биометрические датчики и алгоритмы данных для линейки медицинских устройств. В 2019 году компания отгрузила 42,3 миллиона единиц гаджетов, в которые входят девайсы серии Mi Band и Amazfit.
Актуальный на вторую половину 2020 года фитнес-трекер Xiaomi — Mi Band 5 — был представлен в начале лета. Устройство получило 1,2-дюймовый цветной AMOLED-экран, пульсометр, специальное ПО с тренировками, приложение для дыхательной гимнастики. Стоимость фитнес-браслета в Китае составляет 189 юаней, в России — 3290 рублей.
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Наука и техника , Китай
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