Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band 

Популярные фитнес-трекеры серии Xiaomi Mi Band будут выпускаться как минимум до 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства PR Newswire.

Как стало известно сотрудникам агентства, корпорация Xiaomi подписала новое соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Huami. Новый договор будет действовать на три года. По его условиям, партнер будет разрабатывать носимые и умные устройства для Xiaomi. Также Huami получила статус приоритетного партнера, в этой связи фирма будет принимать участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, связанных с созданием AI-чипов и нейросетевых технологий.

Из раскрытых данных следует, что Huami останется главным и единственным производителем носимых аксессуаров для Xiaomi. В частности, в будущем компания должна разработать и выпустить еще как минимум три поколения фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band, которые являются одними из самых востребованных девайсов в своем сегменте.

Авторы отчета уточнили, что с момента своего создания в 2013 году Huami запатентовала несколько изобретений, включая чипы для искусственного интеллекта, биометрические датчики и алгоритмы данных для линейки медицинских устройств. В 2019 году компания отгрузила 42,3 миллиона единиц гаджетов, в которые входят девайсы серии Mi Band и Amazfit.