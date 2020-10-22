Робот Promobot будет обучать норвежских детей физике

Российский робот Promobot ("Промобот") будет обучать детей в Норвегии
физике, химии, биологии и робототехнике. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по развитию компании "Промобот" Олега Кивокурцева.
По его словам, робот уже работает в детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген. В "Промобот" встроена информация из учебников и методических пособий для преподавателей, он говорит на норвежском и английском языках.
Кивокурцев считает, что применение робота сильно упрощает образовательный процесс, так как "Промоботу" не нужно время для усвоения материала и он одновременно может быть учителем нескольких предметов, однако его основной профиль - физика. В центре VilVite находится единственный в Европе аттракцион-центрифуга, робот на его примере может объяснить ученикам, что такое центробежная сила или как работает закон сохранения энергии.
Директор также добавил, что робот не заменит полностью учителя, а будет его главным помощником.