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В 05.54 по московскому времени осуществилась успешная посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16» в 147 километрах юго-восточнее от казахстанского города Жезказган

«Двигатели мягкой посадки отработали штатно. Время посадки — 05.54.12 по московскому времени», — сообщили в Роскосмосе.

В 05.43 была выдана команда на раскрытие основного парашюта. По информации Роскосмоса, к моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 0,2 километров в секунду, после чего для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрывать парашюты.

На борту аппарата находятся два россиянина Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

В расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» вылетели авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование и медиков.