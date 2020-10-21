В Москве открыли первую в России вышку высокоскоростного интернета 5G. Площадь тестового охвата — это вся территория научно-исследовательского комплекса "Сколково". Всего в Российской Федерации планируется запустить 17 базовых станций. Диапазон работы нового оборудования составит 4,9 ГГц. Это является экспериментальной частотой, в отличие от 24х гигагерц, которые государство разрешило для коммерческого использования. Весь остальной мир строит вышки с диапазоном работы от 3 до 6 ГГц — на неё настроены новые смартфоны и базовые станции от ведущих производителей. С помощью новой 5G-вышки в России будут заниматься разработками в области ИИ.
Открытие первой вышки 5G в РФ попало на видео
Читайте также