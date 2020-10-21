Экокатастрофа на Камчатке: Раскрыты последствия

Александр Семенов. Процесс восстановления экосистемы Камчатки затянется как минимум на полгода. Такой прогноз сделал начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ имени Ломоносова

По его словам, первоначальные сведения о том, что в регионе погибли 95 процентов живых организмов, являются недостоверными. Эксперт пояснил, что данные основывались на оценке ситуации «на глаз».

— По моим ощущениям, замор животных действительно масштабный, но не катастрофический. На восстановление понадобится некоторое время — от полугода до нескольких лет, потому что разные животные заселяют биотопы с разной скоростью, — отметил Семенов.

Он подчеркнул, что, например, гигантские актинии будут расти на протяжении трех или четырех лет. Моллюскам же понадобится от двух до пяти лет. В целом экосистема вернется в норму через год или два.

Как добавил биолог, часть представителей фауны уже вернулась на свои места, поэтому побережье Камчатки нельзя считать мертвой зоной, сообщает ФАН

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.