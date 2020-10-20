Положительный опыт иррационально оценивается мозгом

Наибольшее значение мы придаем событиям, которые закончились позитивно. Но чем больше времени прошло с момента получения опыта, тем меньшую роль он будет играть в принятии решения.
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Ученые объяснили, почему последние песни на концерте кажутся самыми яркими и запоминающимися.
Нейробиологи определили механизмы, которые лежат в основе оценки жизненного опыта. Результаты работы опубликовал журнал The Journal of Neuroscience.
Во время принятия решений, которые основаны на предыдущем опыте, активируются две разные части мозга и конкурируют друг с другом, выяснили ученые из Кембриджского университета.
«Объективную ценность» опыта определяет часть мозга, называемая миндалевидным телом, а передняя островковая доля коры больших полушарий занижает важность более давнего опыта. В результате мы склонны переоценивать опыт, который закончился хорошо, несмотря на плохое начало, и недооцениваем обратную ситуацию. Большее значение люди придают недавнему опыту.
Чтобы выяснить это, исследователи провели эксперимент, в котором 27 участников просматривали изображения горшков с монетами и пытались определить их ценность. Они наблюдали, как монеты разного размера, который соответствовал их стоимости, быстро падали из горшков. Активность мозга в это время фиксировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Участники неверно определяли стоимость всех монет в горшке, когда монеты увеличивались или уменьшались в размере ближе к концу эксперимента.Таким образом, исследователи опровергли распространенное мнение о том, что логичные решения принимаются в наиболее развитой коре больших полушарий, а иррациональные — в миндалевидном теле.