Положительный опыт иррационально оценивается мозгом

Наибольшее значение мы придаем событиям, которые закончились позитивно. Но чем больше времени прошло с момента получения опыта, тем меньшую роль он будет играть в принятии решения.

Фото: www.pexels.com / cottonbro www.pexels.com / cottonbro

Ученые объяснили, почему последние песни на концерте кажутся самыми яркими и запоминающимися.

Нейробиологи определили механизмы, которые лежат в основе оценки жизненного опыта. Результаты работы опубликовал журнал The Journal of Neuroscience.

Во время принятия решений, которые основаны на предыдущем опыте, активируются две разные части мозга и конкурируют друг с другом, выяснили ученые из Кембриджского университета.

«Объективную ценность» опыта определяет часть мозга, называемая миндалевидным телом, а передняя островковая доля коры больших полушарий занижает важность более давнего опыта. В результате мы склонны переоценивать опыт, который закончился хорошо, несмотря на плохое начало, и недооцениваем обратную ситуацию. Большее значение люди придают недавнему опыту.