Россиянин стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков во вторник принял командование Международной космической станцией от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии велась на сайте НАСА.
Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из шести человек.
Кэссиди вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером возвращается со станции на Землю на корабле "Союз МС-16" 22 октября.
Рыжиков вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс продолжит полет на МКС до апреля 2021 года. Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца Соити Ногути.