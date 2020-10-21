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Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС 

РИА Новости и ещё 7 18 минут назад
Россиянин стал командиром МКС
Фото: © РИА Новости / Михаил Джапаридзе/ТАСС/POOL
Российский космонавт Сергей Рыжиков во вторник принял командование Международной космической станцией от американца Кристофера Кэссиди, трансляция церемонии велась на сайте НАСА.
Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из шести человек.
Кэссиди вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером возвращается со станции на Землю на корабле "Союз МС-16" 22 октября.
Рыжиков вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс продолжит полет на МКС до апреля 2021 года. Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца Соити Ногути.
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Наука и техника , Анатолий Иванишин , Кэтлин Рубинс , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Сергей Рыжиков , Москва
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