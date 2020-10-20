Минюст США подал иск против Google

Министерство юстиции США подало иск к Google, обвинив компанию в монополизме.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
По данным агенства, Минюст США обвиняет Google в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска. Это приводит к уничтожению конкуренции, что в итоге наносит вред потребителям.
Ранее компания Google LLC сообщила российскому суду об уплате штрафа в размере 1,5 млн рублей, который был назначен ей за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого в России контента.