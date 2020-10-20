Минюст США подал иск против Google

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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агенства, Минюст США обвиняет Google в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска. Это приводит к уничтожению конкуренции, что в итоге наносит вред потребителям.