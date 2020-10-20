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AP: США подали иск к Google 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Минюст США подал иск против Google
Фото: Reuters
Министерство юстиции США подало иск к Google, обвинив компанию в монополизме.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
По данным агенства, Минюст США обвиняет Google в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска. Это приводит к уничтожению конкуренции, что в итоге наносит вред потребителям.
Ранее компания Google LLC сообщила российскому суду об уплате штрафа в размере 1,5 млн рублей, который был назначен ей за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого в России контента.
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Наука и техника , Министерство юстиции США , Google , США
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