В WhatsApp появится важная функция

Программа в настоящее время тестируется разработчиками. Несмотря на это в Сеть уже просочилась фотография внешнего вида обновленного мессенджера: он выполнен в традиционном для WhatsApp стиле с узнаваемыми зелеными элементами дизайна.

Аналитики полагают, что возможность совершать видеозвонки с компьютеров – это еще один шаг в направлении к самостоятельной браузерной версии программы. В пользу этой теории эксперты приводят анонсированное ранее обновление с возможностью привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту.

Среди дополнительных новых функций программы также были заявлено выстраивание фильтров для поиска необходимых сообщений. По словам, программистов намного быстрее удастся отыскать необходимый контент, указав в критерии поиска его категорию – «текст», «аудио», «видео», «GIF» и др. Также в новой версии популярного мессенджера при переключении между устройствами с операционными системами iOS и Android можно будет сохранять историю диалогов.