В WhatsApp появится важная функция

Аналитики полагают, что возможность совершать видеозвонки с компьютеров – это еще один шаг в направлении к самостоятельной браузерной версии программы. В пользу этой теории эксперты приводят анонсированное ранее обновление с возможностью привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту.
Среди дополнительных новых функций программы также были заявлено выстраивание фильтров для поиска необходимых сообщений. По словам, программистов намного быстрее удастся отыскать необходимый контент, указав в критерии поиска его категорию – «текст», «аудио», «видео», «GIF» и др. Также в новой версии популярного мессенджера при переключении между устройствами с операционными системами iOS и Android можно будет сохранять историю диалогов.