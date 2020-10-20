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В WhatsApp появится важная функция

Павел Тиунов
48 минут назад
Пользователи мессенджера WhatsApp в скором времени смогут совершать видеозвонки с десктопной версии программы, сообщает издание Ferra.ru. Новой функцией можно будет воспользоваться с ноутбуков с операционной системой Windows и macOS.
В WhatsApp появится важная функция
Фото: РамблерРамблер
Программа в настоящее время тестируется разработчиками. Несмотря на это в Сеть уже просочилась фотография внешнего вида обновленного мессенджера: он выполнен в традиционном для WhatsApp стиле с узнаваемыми зелеными элементами дизайна.
Аналитики полагают, что возможность совершать видеозвонки с компьютеров – это еще один шаг в направлении к самостоятельной браузерной версии программы. В пользу этой теории эксперты приводят анонсированное ранее обновление с возможностью привязывать до четырех различных гаджетов к одному аккаунту.
Среди дополнительных новых функций программы также были заявлено выстраивание фильтров для поиска необходимых сообщений. По словам, программистов намного быстрее удастся отыскать необходимый контент, указав в критерии поиска его категорию – «текст», «аудио», «видео», «GIF» и др. Также в новой версии популярного мессенджера при переключении между устройствами с операционными системами iOS и Android можно будет сохранять историю диалогов.
Наука и техника,Ferra.ru,
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