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Ученые выяснили, что детские бутылочки выделяют миллионы частиц микропластика 

Мир24 и ещё 2 15 минут назад
Безопасно ли? Сделано открытие о детских бутылочках
Фото: Википедия
Ирландские ученые провели исследование и установили, что при приготовлении молочной смеси для младенцев бутылочки выделяют около четырех миллионов частиц микропластика на литр смеси. О работе сотрудников Тринити-Колледжа говорится в статье, опубликованной в издании Nature Food.
Как отмечается, в ходе эксперимента специалисты вымыли и стерилизовали новые бутылочки из полипропилена. После этого емкости наполнили водой температурой 70°C, которую рекомендует ВОЗ для приготовления детской молочной смеси. Затем бутылочки поместили на механический шейкер для имитации процесса взбалтывания.
Выяснилось, что бутылочки выделяли в воду от одного до 16 миллионов частиц микропластика на литр, в среднем — около четырех миллионов. Те же результаты ученые получили, приготовив в бутылочках молочную смесь. Последующие исследования показали, что количество частиц увеличивается пропорционально температуре. Помимо этого, на число частиц микропластика влияла активность взбалтывания.
По словам экспертов, пока нельзя сказать точно, насколько микропластик опасен для организма. Бутылочки следует стерелизовать, а детскую смесь подогревать, для того чтобы избежать роста патогенных бактерий, опасность которых доказана давно. Тем, кто хочет минимизировать поступление микропластика в организм ребенка, ученые посоветовали разводить смесь в емкости из стекла или другого материала и переливать в пластиковую бутылочку, когда она остынет.
Ранее ученые подсчитали общее количество микропластика, осевшего на океанском дне. По данным исследования, эта цифра составляет 14 миллионов тонн.
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Наука и техника , ВОЗ , Ирландия
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