Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ученые обнаружили в голове человека неизвестный науке орган 

Lenta.ru и ещё 4 47 минут назад
В голове человека найден неизвестный науке орган
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Ученые из Нидерландского института рака обнаружили скрытый внутри головы человека неизвестный науке орган, напоминающий слюнные железы. Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.
Открытие произошло случайно, когда доктора обследовали пациентов с раком простаты при помощи сканера. Инструмент для диагностики должен находить в теле опухоли при контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы. Однако в итоге специалисты обнаружили на снимках два неизвестных органа.

«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез», — заявил ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета. Он рассказал, что органу дали название «трубчатые железы», поскольку они расположены над трубчатым валиком (возвышение в носовой части глотки).

Радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака рассказал об открытии. «У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте. Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!», — прокомментировал специалист.
Соответствующие железы обнаружили у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Также ученые провели вскрытие двух тел, мужского и женского, которое подтвердило существование этой «структуры».
В отчете об исследовании указано, что так называемые трубчатые железы не были прежде описаны ни в одном источнике.
Видео дня. В Сети обсуждают роман Ольги Бузовой с Соловьевым
Последние новости
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова Генпрокуратура прокомментировала изъятие денег у экс-министра Абызова США расширили санкции против «Северного потока-2» США расширили санкции против «Северного потока-2»
Комментарии 5
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Раскрыто устройство новой российской «Калины»
Раскрыто устройство новой российской «Калины»
«Весь Кавказ превратится в Сирию»
«Весь Кавказ превратится в Сирию»
Крыму предсказали «конец»
Крыму предсказали «конец»
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
В России предложили заменить Хеллоуин
00:37
В России предложили заменить Хеллоуин
Общество
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
«Можно и нужно выгонять людей без масок из автобусов»
01:11
«Можно и нужно выгонять людей без масок из автобусов»
Общество
Сбежал из больницы: что привело к гибели летчика
00:46
Сбежал из больницы: что привело к гибели летчика
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение