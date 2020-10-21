США пригласили Бразилию к участию в лунной программе 

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во вторник пригласил Бразилию принять участие в лунной программе Artemis. Об этом говорится в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"От имени президента США Дональда Трампа имею честь пригласить Бразилию подписать "Соглашения Артемиды". Этими соглашениями США, Бразилия и [другие] партнеры-единомышленники будут руководствоваться в укреплении усилий по освоению космоса во имя благополучного будущего", — говорится в публикации за подписью О'Брайена, завершившего во вторник свой визит в Бразилию. В ходе поездки в крупнейшее латиноамериканское государство вашингтонский чиновник помимо прочего встретился со своим бразильским коллегой Аугусту Элену, возглавляющим Кабинет институционной (государственной — прим. ТАСС) безопасности Администрации президента Бразилии, а также был принят главой республики Жаиром Болсонару.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить людей к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В мае 2020 года NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Первый этап программы намечен на 2021 год, второй — на 2023 год.