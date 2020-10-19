Вирусологи рассказали о слабых местах коронавируса

Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил РБК профессор МГУ , доктор биологических наук Алексей Аграновский

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"Это может сработать. Коронавирус понятие очень большое, в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус", — отметил ученый.

По мнению Аграновского, это открытие может помочь в дальнейшей борьбе с коронавирусом, но это потребует много времени.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РБК добавил, что пока трудно определить значимость этого открытия.

"Рассматривать это как некий аванс, что завтра получат новое лекарство не стоит", — заметил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что любая информация о структуре коронавируса может быть полезной.

Ранее американские учные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выяснили, что группа коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеет общее уязвимое место — белок Tom70. В сочетании с коронавирусным геном Orf9b он может использоваться как лекарственная мишень для противовирусных препаратов.