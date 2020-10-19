Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Вирусологи рассказали о слабых местах коронавируса

РИА Новостииещё 2
1 час назад
Обнаружение вирусологами уязвимого места в структуре коронавируса может помочь в борьбе с COVID-19, заявил РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Вирусологи рассказали о слабых местах коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Это может сработать. Коронавирус понятие очень большое, в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус", — отметил ученый.
По мнению Аграновского, это открытие может помочь в дальнейшей борьбе с коронавирусом, но это потребует много времени.
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РБК добавил, что пока трудно определить значимость этого открытия.
"Рассматривать это как некий аванс, что завтра получат новое лекарство не стоит", — заметил он.
Вместе с тем, он подчеркнул, что любая информация о структуре коронавируса может быть полезной.
Ранее американские учные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выяснили, что группа коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеет общее уязвимое место — белок Tom70. В сочетании с коронавирусным геном Orf9b он может использоваться как лекарственная мишень для противовирусных препаратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
Наука и техника,Алексей Аграновский,Анатолий Альтштейн,МГУ,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители