Туалет и пылесос: новые проблемы на МКС 

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказала система получения кислорода, задымился пылесос и произошел сбой в работе туалета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Центром управления полетов (ЦУП), которые транслирует НАСА.

Так, космонавт Анатолий Иванишин сообщил специалисту ЦУП об отказе системы получения кислорода «Электрон». На Земле предположили, что отказ может быть связан со стыковкой кабелей, которую производит космонавт Иван Вагнер в другой части российского модуля «Звезда».

Позже экипаж доложил, что в туалете загорелась кнопка «Консервант некачественный». Специалист ЦУП предположил, что в системе мог возникнуть пузырь.

Также космонавты пожаловались на задымление пылесоса.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», на МКС произошло задымление при проведении биотехнологического эксперимента «Константа». Дым шел из карты памяти в блоке управления и вскоре прекратился. До этого космонавты с помощью чайного пакетика обнаружили место утечки воздуха в модуле «Звезда»: пакетик оставили в невесомости, после чего стали ждать, в какую сторону его начнет сносить. Чаинки скопились вдоль царапины и указали место в промежуточной камере модуля в районе аппаратуры широкополосной системы связи. Экипаж временно заклеил место утечки специальным термостойким скотчем. В настоящее время на Земле обдумывают, как экипаж может устранить отверстие на постоянной основе.