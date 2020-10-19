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К астероиду Психея в 2022 году запустят зонд

ТАСС
1 час назад
Автоматическая станция для изучения уникального астероида Психея (Psyche) будет запущена в августе 2022 года. Об этом заявила в понедельник на аудиобрифинге, организованном NASA, руководитель этой научной программы, эксперт университета штата Аризона Линди Элкинс-Тэнтон.
К космической металлической глыбе направят зонд
Фото: Peter Rubin / Arizona State UniversityPeter Rubin / Arizona State University
"Это крупный астероид диаметром около 225 км, - отметила она. - Данные астрономических наблюдений указывают на то, что он состоит в основном из металла. Из примерно 2 млн известных науке малых небесных тел в поясе астероидов этот астероид является самым крупным. Ранее наши автоматические станции никогда не приближались к небесному телу, в основном состоящему из металла, так что мы будем изучать поистине новый мир".
Автоматическая станция достигнет астероида в 2026 году и будет изучать его в течение двух лет.
"Мы намерены получить как можно больше информации о его составе, - подчеркнула эксперт. - Мы будем рассматривать гипотезу о том, что Психея, возможно, представляет собой часть металлического ядра более крупного небесного тела, формировавшегося на ранних этапах образования Солнечной системы. Мы также будем изучать кратеры на поверхности астероида с тем, чтобы оценить, насколько они отличаются от кратеров на поверхности астероидов, сложенных из камней или льда".
Астероид Психея был открыт 17 марта 1852 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом и назван в честь Психеи, олицетворения души в древнегреческой мифологии. Его орбита проходит в 2,6 астрономических единицах от Солнца.
Наука и техника,NASA,
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