К космической металлической глыбе направят зонд

"Это крупный астероид диаметром около 225 км, - отметила она. - Данные астрономических наблюдений указывают на то, что он состоит в основном из металла. Из примерно 2 млн известных науке малых небесных тел в поясе астероидов этот астероид является самым крупным. Ранее наши автоматические станции никогда не приближались к небесному телу, в основном состоящему из металла, так что мы будем изучать поистине новый мир".
"Мы намерены получить как можно больше информации о его составе, - подчеркнула эксперт. - Мы будем рассматривать гипотезу о том, что Психея, возможно, представляет собой часть металлического ядра более крупного небесного тела, формировавшегося на ранних этапах образования Солнечной системы. Мы также будем изучать кратеры на поверхности астероида с тем, чтобы оценить, насколько они отличаются от кратеров на поверхности астероидов, сложенных из камней или льда".