Компания Apple запустила потоковый видеосервис Apple Music TV, где круглосуточно играет музыка, сообщает портал Variety.
Как стало известно, в настоящее время сервис работает только в Соединенных Штатах.
Отмечается, что Apple Music TV будет транслировать эксклюзивные новые музыкальные клипы, концерты, а также составлять чарты.
Премьера видеопотока состоялась сегодня с трансляции 100 самых популярных песен в США за всю историю Apple Music.
Уточняется, что на четверг запланировано потоковое вещание, посвященное скорому выходу нового альбома Брюса Спрингстина «Letter to You».