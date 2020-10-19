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Компания Apple запустила потоковый видеосервис Apple Music TV, где круглосуточно играет музыка, сообщает портал Variety

Как стало известно, в настоящее время сервис работает только в Соединенных Штатах.

Отмечается, что Apple Music TV будет транслировать эксклюзивные новые музыкальные клипы, концерты, а также составлять чарты.

Премьера видеопотока состоялась сегодня с трансляции 100 самых популярных песен в США за всю историю Apple Music.