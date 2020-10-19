Ученые РФ создали «химический мозг» 

Ученые говорят, что их нейрокомпьютер было бы правильнее назвать химическим мозгом. Поведение этого устройства при внешнем воздействии должно напоминать поведение живых организмов.

Ученые Центра нелинейной химии БФУ им. Канта несколько лет разрабатывали нейрохимический компьютер, в основе работы которого — химическая реакция Белоусова-Жаботинского. Она протекает в колебательном режиме, при этом некоторые параметры химической реакции (цвет, температура и т.д.) периодически изменяются, образуя сложную и неравномерную пространственно-временную структуру.

Так, ученые Белоусов и Жаботинский добавляли в стакан с розовой жидкостью прозрачную жидкость из пипетки, и через минуту раствор в стакане становился голубым. Еще через минуту он снова становился розовым — возникали своеобразные «химические часы».

Калининградские исследователи использовали эту реакцию для работы базового элемента нейрокомпьютера — микро-осциллятора (другими словами — ячейки) размером около 0,1 мм.

Также в состав химического нейрокомпьютера входят центральный генератор ритмов, антенна, принимающая внешние сигналы, ридеры, которые определяют текущие ритмы и, наконец, блок Принятия Решений. Эти блоки состоят из ячеек, которые соединяются между собой по аналогии с нейронными связями в мозге человека.

По словам ученых, поведение нейрокомпьютера должно напоминать поведение живых организмов. Компьютер ведет себя разумно в том случае, если считывает данные о внешнем воздействии с антенны и переключается автоматически в тот режим, который оптимален при том или ином типе воздействия. Это называется адаптивным поведением.