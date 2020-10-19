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Назван истинный размер трещины на МКС 

Вероника Полынина 1 час назад
Трещина на Международной космической станции (МКС), ставшая причиной утечки воздуха, имеет размер от 2 см до 4 см в длину. Об этом рассказал РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической области.
Экипаж устранил утечку, временно заклеив отверстие термостойким скотчем — каптоновой лентой.
Теперь наземные специалисты решают, как загерметизировать отверстие на постоянной основе.
Как писал «Рамблер», небольшую утечку воздуха на МКС впервые фиксировали в сентябре 2019-го (270 граммов воздуха в сутки). За последние несколько месяцев воздух начал покидать МКС в пять раз быстрее, чем раньше. В августе 2020 года темп утечки вырос до 540 граммов в сутки. В сентябре 2020 скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки.
На прошлой неделе космонавты обнаружили место утечки воздуха с помощью пакетика чая: его оставили в невесомости, после чего стали ждать, в какую сторону его начнёт сносить. Чаинки скопились вдоль царапины и указали место в промежуточной камере модуля в районе аппаратуры широкополосной системы связи. В ЦУП посоветовали космонавтам обклеить место утечки воздуха скотчем и поролоном.
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Наука и техника , Видео , ЦУП , РИА Новости
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