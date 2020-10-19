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Птица додо и гигантский лемур вымерли из-за человека 

Популярная механика 2 часа назад
Птица додо и гигантский лемур вымерли из-за человека
Фото: Популярная механика
Ранее ученые предполагали, что вымирание мегафауны этого региона могло быть связано с изменением климата и засухами в течение длительных периодов времени. Сейчас исследователи смогли найти истинные причины.
Исследователи изучили залежи полезных ископаемых на Мадагаскаре и Маскаренских островах и обнаружили, что засуха и повышенная активность человека стали «двойным ударом» для экосистемы региона. Почти вся Мадагаскарская мегафауна (птица додо, огромные лемуры, гигантские черепахи и птица-слон, принадлежавшая семейству эпиорнисовых) исчезла 500 — 1500 лет назад.
Маскаренские острова, расположенные к востоку от Мадагаскара, представляют особый интерес для ученых, поскольку они являются одними из последних островов на Земле, куда пришли люди. Именно поэтому ученым было крайне любопытно, как животные справлялись с тяжелыми климатическими условиями «в одиночку», и что произошло, когда они встретились с человеком.
Как оказалось, крупные животные, которые были коренными жителями этих островов, смогли пережить тысячи лет ужасной засухи, но появление людей не оставило им шансов. Исследователи говорят, что сочетание охоты, вырубки лесов и других антропогенных факторов сильно повлияло на жизнь местных существ.
Для того чтобы прийти к таким выводам, авторы реконструировали климатические тенденции этого региона. Для этого они обратились к отложениям кальцита в пещере Ла Вьерж на Маскаренских островах. Ученые определили, что эти отложения представляют собой климатическую летопись региона.
Используя данные пещеры, исследователи обнаружили, что до прихода человека животные справлялись и с более суровыми климатическими условиями. Именно поэтому авторы работы исключают изменение климата, как единственную причину вымирания, предполагая, что на жизнь существ сильно повлиял человек. Ученые считают, что мегафауна региона выработала устойчивость за тысячи лет засухи, но человек стал новым стресс-фактором.
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Наука и техника , Мадагаскар
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