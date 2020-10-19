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Перед выборами в США на Землю может упасть «холодильник» из космоса 

News.ru и ещё 6 24 минуты назад
«Холодильник» летит из космоса на Землю
Фото: NASA/Global Look Press
За день до выборов президента США на Землю может упасть астероид 2018VP1, чьи размеры сопоставимы с холодильником, заверил известный американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в Instagram. По словам учёного, небесное тело должно войти в контакт с Землёй 2 ноября, то есть всего за день перед президентскими выборами в США.
Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль/час, — написал он (25 тысяч миль в час — 40,2 тысячи км/ч).
По словам Тайсона, астроид не настолько большой, чтобы причинить Земле вред.

Так что, если конец света наступит в 2020 году, то это произойдёт не по вине Вселенной, — заявил астрофизик.

Как сообщал NEWS.ru, 14 сентября на землю едва не упали астероиды размером с автомобиль и автобус. Космический «автобус» пролетел на расстоянии 94 000 км от Земли, а «автомобиль» — на высоте 106 000 км.
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Наука и техника , Наука , Нил Тайсон , Иран , США , Тегеран
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