Выдадут уши: раскрыт новый признак COVID-19 

Ученые нашли новый симптом COVID-19. Это проблемы со слухом, необъяснимый звон и шум в ушах. О таких признаках заболевания сообщили некоторые пациенты, передаёт Express.

Ученые призвали врачей обращать внимание на жалобы пациентов о шуме в ушах, поскольку это может быть недостаточно диагностированным симптомом коронавируса. Речь идет о тиннитусе — необъяснимых звуках, включая звон, жужжание, шипение или пульсацию в ушах.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального ЛОР-комитета составили отчет о случаях заболевания, сопровождающихся проблемами со слухом.

Они выяснили, что потеря слуха и шум в ушах — это симптомы, которые наблюдались у пациентов с COVID-19 и вирусом гриппа, но не были выделены в отдельную группу.

«Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно продолжить изучение этого вопроса», — заявили ученые.

При этом эксперты отмечают, что звон в ушах не обязательно означает коронавирус.

В частности, тиннитус может быть вызван неврологическими проблемами или приемом некоторых лекарств.

Шум в ушах говорит о COVID-19, если он сопровождается другими распространенными симптомами.