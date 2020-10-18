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На Венере обнаружили второй признак жизни 

Lenta.ru 2 часа назад
На Венере обнаружили второй признак жизни
Фото: Reuters
Ученые обнаружили на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может говорить о том, что на планете есть жизнь. Об этом в своей статье, опубликованной на портале arXiv, сообщил Ариджит Манна из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», — пояснил автор исследования.

По его словам, элемент удалось найти при помощи Атакамской большой антенной решетки. Благодаря радиотелескопу специалисты заметили характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц в средних широтах планеты. Наиболее сильно этот сигнал был выражен рядом с экватором, при этом на полюсах его не зафиксировали.
Как считают ученые, обнаружение глицина свидетельствует о том, что в атмосфере Венеры могут существовать ранние формы жизни. Таким образом, это уже второй признак жизни на планете, найденный за последнее время.
В середине сентября астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы Венеры были обнаружены загадочные следы фосфина. Это соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов, и ученым пока неизвестны другие источники ядовитого газа.
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