На Венере нашли индикатор жизни

Месяц назад астрономы заявили о том, что нашли на Венере индикатор жизни — газообразный фосфин. Теперь ученые утверждают, что они обнаружили в атмосфере планеты один из элементов, участвующих в образовании ДНК.
Речь идет о глицине — аминокислоте, которую нашли в средних широтах Венеры, недалеко от экватора. Известно около 500 аминокислот, но только 20 присутствуют в генетическом коде. И глицин — самый простой из них.
Отмечается, что аминокислоты не являются биосигнатурой — это любое проявление последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем. Однако этот элемент становится строительным блоком для жизни. Так, аминокислоты были одними из первых органических молекул, которые появились на Земле. В частности, глицин важен для выработки белков и других биологических соединений.
Документ, в котором объявляется об открытии, называется «Обнаружение простейшей аминокислоты глицина в атмосфере Венеры», и он находится на предпечатной подготовке, сообщает Science Alert. Ведущий автор исследования — Ариджит Манна, доктор философии, научный сотрудник кафедры физики Миднапорского колледжа в Западной Бенгалии в Индии.
Ранее «Профиль» писал, что ученые выдвинули необычную гипотезу происхождения жизни на Венере. По их мнению, она попала на планету с Земли.