На Венере нашли индикатор жизни

Месяц назад астрономы заявили о том, что нашли на Венере индикатор жизни — газообразный фосфин. Теперь ученые утверждают, что они обнаружили в атмосфере планеты один из элементов, участвующих в образовании ДНК.

Речь идет о глицине — аминокислоте, которую нашли в средних широтах Венеры, недалеко от экватора. Известно около 500 аминокислот, но только 20 присутствуют в генетическом коде. И глицин — самый простой из них.

Отмечается, что аминокислоты не являются биосигнатурой — это любое проявление последствий жизнедеятельности, научно доказывающее существование жизни в прошлом или настоящем. Однако этот элемент становится строительным блоком для жизни. Так, аминокислоты были одними из первых органических молекул, которые появились на Земле. В частности, глицин важен для выработки белков и других биологических соединений.