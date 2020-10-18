Шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) Джим Брайденстайн считает, что вероятность обнаружения следов жизни на Марсе в свете последних открытий увеличивается. Об этом он заявил в субботу на видеоконференции Марсианского общества.

Брайденстайн констатировал, что свидетельств существования жизни на Марсе пока не обнаружили. "Мы этого пока не сделали. Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом", — отметил он. Брайденстайн напомнил, что ранее были найдены свидетельства наличия под поверхностью Красной планеты воды в жидком состоянии. Кроме того, ученые пришли к выводу, что на Марсе есть молекулы органических веществ.

Глава NASA выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance ("Настойчивость"), позволят собрать больше сведений о Марсе, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции. "Конечно, мы хотим осуществить сбор образцов грунта, чтобы лучше понять прошлое Марса, в том числе была ли на нем жизнь", — добавил Брайденстайн.

"Главное, что мы хотим сделать — отправить человека на Марс", — подчеркнул глава NASA. "Думаю, самый быстрый путь к этому — использование Луны", — отметил он. "Мы отправимся на Луну, чтобы потом достичь Марса", — пояснил Брайденстайн.

Глава NASA уточнил, что на Луне можно было бы проверить и отработать технологии, которые потом применили бы на Марсе. По его словам, это позволит собрать больше информации о том, "как жить и работать" в условиях, значительно отличающихся от земных. "Преимущество Луны в том, что с нее за три дня можно вернуться. Если произойдет что-то плохое, мы сможем вернуться домой", — констатировал Брайденстайн. Он отметил, что при экспедиции на Марс это будет гораздо сложнее.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй — на 2023 год.