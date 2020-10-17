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Вирусолог оценил возможность агрессивной мутации коронавируса 

Российская Газета и ещё 3 15 часов назад
Вирусолог рассказал об агрессивной мутации коронавируса
Фото: РИА Новости
Специалисты считают, что развитие агрессивных мутаций коронавируса возможны, но их появление все же маловероятно, поскольку COVID-19 меняется довольно медленно.
Как пояснил URA.RU доктор биологических наук и профессор кафедры "Вирусология" МГУ Алексей Аграновский, скорость изменения коронавируса меньше, чем у гриппа. При этом ученые уже неплохо справляются с ним. Также эксперт выразил надежду на отечественные и зарубежные вакцины.
По словам Алексея Аграновского, более агрессивные мутации коронавируса могут развиться у животных.

"Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет", — считает он.

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Также вирусолог высказал предположение о том, что для развития в более агрессивную форму коронавирусу требуется больше зараженных носителей, но его распространению может помешать вакцина. О победе над эпидемией можно будет говорить при снижении суточного прироста зараженных. Называется желательная цифра — менее 1000 человек.
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Наука и техника , Биология , Алексей Аграновский , МГУ
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