Индия разрешила испытания вакцины «Спутник V»

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Уточняется, что в стране пройдут многоцентровые рандомизированные контролируемые исследования, включая испытания на безопасность и иммуногенность. РФПИ должен обеспечить поставку Индии 100 млн доз российской вакцины.

Заявки на приобретение вакцины «Спутник V» поступили более чем от 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.