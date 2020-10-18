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Индия разрешила испытания вакцины «Спутник V»

BFM.RUиещё 11
15 минут назад
Индия одобрила проведение у себя второй и третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V». Разрешение получили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy's, сообщает «Интерфакс».
Индия разрешила испытания вакцины «Спутник V»
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что в стране пройдут многоцентровые рандомизированные контролируемые исследования, включая испытания на безопасность и иммуногенность. РФПИ должен обеспечить поставку Индии 100 млн доз российской вакцины.
Заявки на приобретение вакцины «Спутник V» поступили более чем от 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.
Вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ имени Гамалеи самой первой в мире получила свидетельство о регистрации. 14 октября была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса центра «Вектор».
Наука и техника,Российский фонд прямых инвестиций,Интерфакс,Индия,
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