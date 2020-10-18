Индия разрешила испытания вакцины «Спутник V»

Уточняется, что в стране пройдут многоцентровые рандомизированные контролируемые исследования, включая испытания на безопасность и иммуногенность. РФПИ должен обеспечить поставку Индии 100 млн доз российской вакцины.
Заявки на приобретение вакцины «Спутник V» поступили более чем от 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.
Вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ имени Гамалеи самой первой в мире получила свидетельство о регистрации. 14 октября была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса центра «Вектор».