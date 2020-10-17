Предсказано появление «бактериального спецназа» в России

Россияне стали активнее заниматься самолечением на фоне роста заболеваемости коронавирусом . Бесконтрольное употребление антибиотиков и других препаратов может привести к появлению "бактериального спецназа", рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.

Одним из способов лечения пневмонии является прием антибиотиков. В обычной ситуации их должен назначать врач, а потом контролировать весь курс лечения. Однако страх перед новым вирусом, который серьезно влияет на легкие, подтолкнул россиян к занятию самолечением. Последствия могут быть самыми серьезными, отметил Алексей Бессмертный.

"Особенно плохой тенденцией стал бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики осложнений, либо профилактики пневмонии при коронавирусной инфекции. Помимо неизвестных побочных эффектов мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ. Я настоятельно не рекомендую слушать соседей и принимать антибиотики без назначения врача", — заявил в интервью радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.

Самостоятельный прием противовирусных препаратов в качестве профилактики — тоже не лучшая идея. Алексей Бессмертный напоминает, что большинство таких лекарств имеет низкую эффективность и множество побочных эффектов.

"Осенью, весной, а кто-то и зимой — многие принимают в профилактических целях различные противовирусные препараты. Сейчас в условиях коронавирусной инфекции люди стали принимать еще больше разнообразных лекарств в надежде, что это поможет либо не заболеть, либо вылечить вирусные инфекции, в том числе и грипп, и коронавирус. Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова "совсем"", — полагает врач Алексей Бессмертный.