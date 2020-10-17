Предсказано появление «бактериального спецназа» в России

"Особенно плохой тенденцией стал бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики осложнений, либо профилактики пневмонии при коронавирусной инфекции. Помимо неизвестных побочных эффектов мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ. Я настоятельно не рекомендую слушать соседей и принимать антибиотики без назначения врача", — заявил в интервью радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
"Осенью, весной, а кто-то и зимой — многие принимают в профилактических целях различные противовирусные препараты. Сейчас в условиях коронавирусной инфекции люди стали принимать еще больше разнообразных лекарств в надежде, что это поможет либо не заболеть, либо вылечить вирусные инфекции, в том числе и грипп, и коронавирус. Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова "совсем"", — полагает врач Алексей Бессмертный.