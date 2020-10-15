Россия предупредила о столкновении на орбите

Оба объекта являются космическим мусором. Возможное столкновение прогнозируется 16 октября в 03:56 по московскому времени на высоте 991 км над морем Уэдделла у побережья Антарктического полуострова Антарктиды.

В «Роскосмосе» заявили, что в настоящее время не видят в этих объектах угрозы для космических аппаратов российской орбитальной группировки. В ведомстве сообщили, что в случае столкновения будет проведен анализ разлета осколков и определена вероятность угрозы для действующих на орбите Земли российских спутников.