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Роскосмос предупредил о столкновении на орбите

Вероника Полынина
48 минут назад
Советский неработающий навигационный спутник военного назначения «Космос-2004» может столкнуться в околоземном пространстве со ступенью иностранной ракеты, предупредили в «Роскосмосе».
Россия предупредила о столкновении на орбите
Фото: NASANASA
Как сообщает «Интерфакс», речь идет о китайской ракете «Великий поход-4С».
Оба объекта являются космическим мусором. Возможное столкновение прогнозируется 16 октября в 03:56 по московскому времени на высоте 991 км над морем Уэдделла у побережья Антарктического полуострова Антарктиды.
«Мы наблюдаем очень опасное сближение между двумя недействующими объектами. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что расстояние при сближении будет менее 25 метров, вероятность столкновения составляет от 1 до 20%», - заявили специалисты американской компании LeoLabs, которая специализируется на мониторинге объектов на низкой околоземной орбите.
В «Роскосмосе» заявили, что в настоящее время не видят в этих объектах угрозы для космических аппаратов российской орбитальной группировки. В ведомстве сообщили, что в случае столкновения будет проведен анализ разлета осколков и определена вероятность угрозы для действующих на орбите Земли российских спутников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в российском модуле «Звезда» на МКС произошло задымление при проведении биотехнологического эксперимента «Константа».
Наука и техника,Роскосмос,
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