Раскрыта разоблачающая функция WhatsApp

Мы каждый день пользуемся мессенджерами, чтобы знакомиться, общаться с близкими людьми или вести переговоры по работе. Но большинство пользователей даже не догадываются, какой широкий функционал предлагают эти программы для общения. Например, в WhatsApp можно легко узнать, кто пересылает ваши сообщения. Сегодня мы расскажем вам, как это сделать.

Зачем это нужно?

Вероятно, многие не понимают, для чего вообще может потребоваться такая функция. Это же просто сообщения, пусть пересылают, какая разница? Но если в легкой дружеской беседе или в коллективном чате, в основном, пишут сообщения общего характера, не несущие в себе никаких рисков, то бывают ситуации, когда сохранение приватности просто необходимо. Например, если вы сообщаете кому-то в личные сообщения действительно важную и секретную информацию, не очень хочется, чтобы она разглашалась третьим лицам. Еще важнее, если речь идет о чате сотрудников фирмы. Мало какому предпринимателю захочется, чтобы его сотрудники сообщали кому-то постороннему секреты организации. Конечно, запретить пересылку сообщений вы не сможете, зато легко сможете узнать, занимался ли этим ваш собеседник.

Как узнать, пересылалось ли сообщение?

Узнать, пересылал ли собеседник кому-то сообщения довольно легко. Для этого необходимо просто открыть нужную переписку и найти сообщение, которое вас интересует. Нажмите на него и некоторое время подержите палец, чтобы сообщение выделилось. В ответ на это действие, вверху экрана появится специальное меню, в котором будет значок в виде трех точек.

Нажмите на этот значок, и вы увидите всплывающее меню. Здесь нужно выбрать пункт под названием Данные. Нажав на него, вы увидите общую информацию о сообщении. Если оно осталось только в пределах личной переписки, вам покажут только когда сообщение было доставлено, и когда оно было прочитано. Если же собеседник пересылал кому-либо ваше сообщение, информация об этом также появится в разделе. Тут же будет указано, сколько раз сообщение отправлялось в другие чаты или личные переписки.

Так что выяснить, пересылал ли собеседник кому-то ваши личные сообщения, совсем не трудно. Но это все равно не убережет вас от утечки конфиденциальной информации и лишь предупредит, что такая имела место быть. Поэтому, лучше не сообщать действительно очень секретную информацию через мессенджер или социальные сети, если вы не до конца доверяете человеку.