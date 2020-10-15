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Создан робот-дельфин на замену настоящим 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Создан робот-дельфин на замену настоящим
Фото: Ferra.ru
Американская компания Edge Innovations разработала робота-дельфина, который заменит настоящих животных в различных шоу. Устройство поддерживает дистанционное управление.

«Когда я впервые увидела дельфина, я решила, что он настоящий», — рассказала агентству Reuters женщина, которая уже успела поплавать с роботом-дельфином.

Предназначение разработки — избавить настоящих дельфинов от неволи. Сейчас тысячи этих животных используются для развлечения людей. Аналитики видят высокий спрос на такой опыт. Создатели робота-дельфина надеются обратить этот спрос в свою пользу.
Робот весит около 250 килограммов и составляет 2,5 метра в длину. Его кожа сделана из медицинского силикона. Сейчас дельфин находится в штаб-квартире компании в Хейворде, Калифорния.
Компания Edge уже имеет опыт создания искусственных морских существ в голливудских блокбастерах.
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Наука и техника , Reuters
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