Горные ледники Ктулху на Плутоне состоят из метана

На снимках региона Ктулху, расположенного в экваториальной области Плутона, ученые из NASA обнаружили белые пятна, которые образованы замерзшим метаном. Но эти ледники образуются совсем не так, как ледники на горных вершинах Земли.

Фото: SwRI / JHUAPL / NASA SwRI / JHUAPL / NASA

На Плутоне выпадает метановый снег, а высоко над поверхностью там теплее, чем на равнинах. Все не так, как на Земле.

Анализ спутниковых снимков, переданных в 2015 космическим аппаратом New Horizons, и компьютерное моделирование позволили ученым исследовать атмосферу Плутона. Происходящие в ней процессы значительно отличаются от аналогичных процессов на Земле.

Над поверхностью Плутона высока концентрация метана. Метан поглощает солнечный свет и разогревается. Это приводит к тому, что температура атмосферы на высоте нескольких километров выше, чем на поверхности.

На Земле потоки теплого воздуха поднимаются вдоль горных склонов и замерзают, образуя ледники. На Плутоне все происходит в обратном порядке: потоки метановой атмосферы стекают вдоль горных склонов, и ветер дует вниз.

При этом замерзающий на вершинах гор метан и ведет к росту ледников, которые видны на спутниковых снимках.

На поверхности Плутона есть и крупные ледники образованные замерзшим азотом.