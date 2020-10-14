Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Горные ледники Ктулху на Плутоне состоят из метана

Популярная механикаиещё 1
1 час назад
На снимках региона Ктулху, расположенного в экваториальной области Плутона, ученые из NASA обнаружили белые пятна, которые образованы замерзшим метаном. Но эти ледники образуются совсем не так, как ледники на горных вершинах Земли.
Горные ледники Ктулху на Плутоне состоят из метана
Фото: SwRI / JHUAPL / NASASwRI / JHUAPL / NASA
На Плутоне выпадает метановый снег, а высоко над поверхностью там теплее, чем на равнинах. Все не так, как на Земле.
Анализ спутниковых снимков, переданных в 2015 космическим аппаратом New Horizons, и компьютерное моделирование позволили ученым исследовать атмосферу Плутона. Происходящие в ней процессы значительно отличаются от аналогичных процессов на Земле.
Над поверхностью Плутона высока концентрация метана. Метан поглощает солнечный свет и разогревается. Это приводит к тому, что температура атмосферы на высоте нескольких километров выше, чем на поверхности.
На Земле потоки теплого воздуха поднимаются вдоль горных склонов и замерзают, образуя ледники. На Плутоне все происходит в обратном порядке: потоки метановой атмосферы стекают вдоль горных склонов, и ветер дует вниз.
При этом замерзающий на вершинах гор метан и ведет к росту ледников, которые видны на спутниковых снимках.
На поверхности Плутона есть и крупные ледники образованные замерзшим азотом.
Ученые надеются, что методы компьютерного моделирования атмосферы Плутона помогут объяснить происхождение и форму не только ледников Ктулху, и других объектов, например, ледниковых пиков Тартар Дорса (Tartarus Dorsa)
Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители