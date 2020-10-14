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Опубликовано видео старта «Союза МС-17» с россиянами и американкой на борту

Алевтина Жаркова
1 час назад
14 октября с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем 2Союз МС-17», на борту которого находятся два россиянина и американка. Запуск ракеты публикует ГК «Роскосмос». Время полета к Международной космической станции должно занять не более трех часов.
На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Также на МКС летит и игрушечный Юрий Гагарин, который будет выполнять функцию индикатора невесомости.
Наука и техника,Видео,Кэтлин Рубинс,Сергей Рыжиков,Юрий Гагарин,Байконур,
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