Опубликовано видео старта «Союза МС-17» с россиянами и американкой на борту

14 октября с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем 2Союз МС-17», на борту которого находятся два россиянина и американка. Запуск ракеты публикует ГК «Роскосмос». Время полета к Международной космической станции должно занять не более трех часов.
На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Также на МКС летит и игрушечный Юрий Гагарин, который будет выполнять функцию индикатора невесомости.