Кораллы Большого Барьерного рифа стали резко исчезать

Отмечается, что сильное сокращение популяции колоний коралловых рифов ученые заметили в северном и центральном районе Большого Барьерного рифа после "массового обесцвечивания кораллов в 2016 и 2017 году". В исследовании подчеркивается, что возможность восстановления "более старых плодовитых кораллов неизвестна, учитывая частоту и интенсивность нарушений нормального состояния" колоний.