Глава РАН назвал главный фактор прекращения пандемии

Как пояснил Сергеев, поскольку все люди разные — по возрасту, состоянию здоровья и другим параметрам — важно, чтобы была возможность выбрать вакцину, оптимально подходящую в каждом конкретном случае.

— И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, — отметил академик.

При этом Сергеев уверенно заявил, что сам намерен пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени уже более 12 миллионов жителей России прошли вакцинацию от коронавируса.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко , Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались десятки стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.