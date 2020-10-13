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Глава РАН назвал главный фактор прекращения пандемии коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 2 36 минут назад
Глава РАН назвал главный фактор прекращения пандемии
Фото: Пресс-служба Кремля
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что остановить пандемию коронавирусной инфекции удастся благодаря наличию нескольких различных вакцин от данного заболевания.
Как пояснил Сергеев, поскольку все люди разные — по возрасту, состоянию здоровья и другим параметрам — важно, чтобы была возможность выбрать вакцину, оптимально подходящую в каждом конкретном случае.

— И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, — отметил академик.

При этом Сергеев уверенно заявил, что сам намерен пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что к настоящему времени уже более 12 миллионов жителей России прошли вакцинацию от коронавируса.
Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.
На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались десятки стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.
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Наука и техника , Другое , Михаил Мурашко , Александр Сергеев , Владимир Путин , Минздрав РФ , РАН , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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