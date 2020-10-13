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Вакцина Johnson & Johnson вызвала у пациента «необъяснимую болезнь» 

News.ru и ещё 18 1 час назад
Вакцина Johnson & Johnson вызвала «необъяснимую болезнь»
Фото: Leandro Ferreira/Global Look Press
Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из испытуемых, состояние пациента теперь изучает целый независимый комитет медицинских специалистов.
Как сказано в заявлении компании, которое приводит ТАСС, Johnson & Johnson прекратила раздачу новых доз вакцины в рамках всех фаз испытаний, включая третью фазу. Это произошло из-за «необъяснимого заболевания» одного их испытуемых. Компания не уточнила, какие именно симптомы появились у пациента.
Отмечается, что состояние испытуемого, который мог заболеть в результате вакцинации, станет предметом изучения для специалистов DSMB — Независимого комитета по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования.
Как сообщал NEWS.ru, в конце сентября стало известно, что вакцина Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний.
Третья фаза испытаний вакцины, разрабатываемой этой компанией, началась в конце сентября. В исследовании принимают участие 60 тысяч добровольцев в восьми странах на трёх континентах. Если препарат докажет свою безопасность и эффективность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.
Кроме Johnson & Johnson разработку вакцины от коронавируса также ведут компании Merk и Pfizer.
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Наука и техника , Pfizer , Johnson & Johnson , ИТАР-ТАСС
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