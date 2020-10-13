Место утечки на МКС будут искать с помощью ваты

Подмосковный центр управления полетами в ходе переговоров с экипажем Международной космической станции (МКС) предложил искать место утечки воздуха в российском воздухе при помощи ватных тампонов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что модуль "Звезда", где была установлена утечка воздуха, изолировали на ночь.

Кроме того, там были установлены камеры, которые должны определить с помощью специальных индикаторов место утечки.

"Вас просят по индикаторам, использовать в качестве них, может быть, какие-то части ватных тампонов… Не из синтетических материалов", — заявили специалисты центра.

Ранее подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта Ивана Вагнера "максимально заклеить скотчем" район стыковочного узла, где предположительно находится отверстие или трещина.

9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в "протекающем" отсеке опустилось до 715 мм рт. ст., хотя вечером оно составляло 732 мм рт. ст.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.