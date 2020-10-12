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Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса 

Вероника Полынина 36 минут назад
Ученые нашли ахиллесову пяту коронавируса
Фото: РИА Новости
Коронавирус SARS-CoV-2 «боится» высоких температур, рассказал «Комсомольской правде» доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.
По его словам, чем жарче внешняя среда, тем быстрее можно избавиться от заразы.

«По данным ученых, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при плюс 33 градусах за 16 часов, при плюс 56 градусах за десять минут», — рассказал Шестопалов.

Он отметил, что в офисе или дома на поверхностях условия отличаются от лабораторных, при этом целесообразность использования антисептика остается под вопросом.

«Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса — вопрос», — заявил Шестопалов.

Названа «любимая» температура коронавируса
Как сообщал «Рамблер», ранее австралийские ученые выяснили, что коронавирус может жить до 28 дней на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах при температуре 20 градусов Цельсия. При этом на пористых поверхностях, таких как ткани или маски, вирус не задерживается.
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Наука и техника , Александр Шестопалов , Комсомольская правда
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