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Ученые предположили, что на Луне могут быть кусочки Венеры 

Популярная механика 3 часа назад
Ученые: на Луне могут быть кусочки Венеры
Фото: NASA
Как мы все знаем, Венера — планета с характером. Даже если на ней и есть жизнь, обнаружить ее будет очень сложно, ведь пока что ни один космический аппарат не смог выдержать кошмарную атмосферу планеты. Однако астрономы Йельского университета знают, как можно по‑другому изучить Венеру.
Оказывается, для того чтобы изучать историю Венеры, вовсе не обязательно лететь к этой адской планете. Достаточно заглянуть на Луну!
Астрономы Сэмюэл Кэбот и Грегори Лафлин в своей работе, опубликованной в журнале Planetary Science, предполагают, что 800 миллионов лет назад метеориты и астероиды могли «принести» на Луну частички Венеры. «Астероиды и кометы, врезавшиеся в Венеру, могли „оторвать“ от нее до 10 миллиардов камней и отправить их на орбиту, которая пересекалась с Землей и Луной», — говорят авторы работы. По словам ученых, миллионы лет назад такие столкновения происходили достаточно часто: «Луна дает надежную защиту этим древним камням. Все, что попало с Венеры на Землю, вероятно, похоронено очень глубоко из-за геологической активности. На Луне эти камни сохранились лучше».
Изучение древнего материала с Венеры поможет ученым узнать, какой была эта планета миллионы лет назад. Сейчас это самая горячая планета в нашей Солнечной системе, но так было не всегда. Ученые предполагают, что когда-то на Венере могли существовать океаны, поэтому вполне вероятно, что все лишь 700 миллионов лет назад на ней могла быть и жизнь.
Авторы работы говорят, что химический анализ пород с Луны может сказать, являются ли они оригинальными для нашего спутника или же это метеориты из других мест. Однако сейчас ученым остается только ждать, когда какая-нибудь миссия на Луну сможет собрать достаточное количество материала.
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