Рукотворный астероид: к Земле летит обломок лунной ракеты

Летящий к Земле астероид, который открыли в сентябре, оказался обломком американской ракеты, запущенной к Луне в далеком 1966 году. В NASA считают, что третья ступень 54 года летала вокруг Солнца, и теперь вернулась к Земле.

Необычный околоземный астероид, который был открыт в прошлом месяце, и по прогнозам ученых должен на некоторое время стать еще одним спутником Земли, может на деле оказаться вовсе не астероидом, а рукотворным объектом, оставшимся в космосе со времен американской лунной программы.

Странный объект, приближающийся к Земле, был открыт 17 сентября с помощью автоматического телескопа Pan-STARRS1 на Гавайях в ходе поиска потенциально опасных для Земли астероидов. Астероид тогда получил наименование 2020 SO и был добавлен в список известных астероидов группы аполлонов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.

Моделирование дальнейшей траектории астероида на основе параметров орбиты предсказывает, что в октябре он будет захвачен притяжением Земли, и станет ее временным спутником примерно до мая 2021 года.

Однако детальный анализ необычных характеристик астероида заставил астрономов усомниться в его космическом происхождении.

Похоже, к Земле подлетела часть американской ракеты, с помощью которой в 1966 году был запущен лунный посадочный аппарат.

«Я сильно взволнован этим. Для — меня хобби искать подобные штуковины, и я занимаюсь этим уже десятилетия», — рассказал Associated Press Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения NASA.

Чодас уверен, что астрономы открыли не астероид, а третью ступень американской ракеты Atlas-Centaur, запустившей к Луне аппарат Surveyor 2.

Surveyor 2 был вторым американским спускаемым к Луне аппаратом, его запустили 20 сентября 1966 года. Однако 22 сентября при подлете к Луне из-за отказа одного из корректирующих двигателей связь с кораблем была потеряна, и аппарат рухнул на поверхность Луны в неизвестном районе в 130 километрах от предполагаемого места посадки.

Третья же ступень ракеты тогда пролетела мимо Луны, вышла на орбиту вокруг Солнца как космический мусор, и с тех пор не напоминала о себе.

По яркости объекта астрономы оценили его длину — примерно в восемь метров, что примерно равно длине третьей ступени ракеты Centaur, которая вместе с соплами двигателя составляла менее 10 метров при диаметре 3 метра.

Что убедило Чодаса в его предположении, так это почти круговая, почти совпадающая с земной орбита «астероида». «Это признак номер один», — пояснил ученый.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 - May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq— Tony Dunn (@tony873004) September 20, 2020 Кроме этого, второй важный признак – то, что тело движется в плоскости орбиты Земли. Обычно околоземные астероиды имеют орбиту, наклоненную к земной под каким-то углом. Наконец, обратила внимание на себя чрезвычайно низкая скорость тела – она составляет всего 2400 километров в час, что весьма мало для астероидов и значительно ниже первой космической скорости, необходимой для выхода спутника на орбиту Земли.

По мере приближения 2020 SO астрономы смогут уточнить параметры его орбиты и узнать, насколько сильно на него влияет давление солнечного света. Если объект действительно является частью старой ракеты и по структуре напоминает пустую консервную банку, он будет отклоняться весьма заметнее, чем тяжелый астероид, мало восприимчивый к слабым внешним воздействиям.

По словам Чодаса, таким образом астрономы отличили уже не один десяток рукотворных объектов от истинных астероидов, даже если не удается визуально различить их детали. Случаются и обратные «открытия».

Так, в 1991 году Чодас с коллегами отнесли к астероиду околоземный объект, который считался космическим мусором из-за схожести его орбиты вокруг Солнца с земной.

А в 2002 году Чодас обнаружил объект, который он счел третьей ступенью гигантской американской ракеты Saturn V, которая вывела в 1969 году вторую по счету американскую пилотируемую миссию к Луне. Объект тогда продержался на орбите вокруг Земли год, и продолжил собственное движение вокруг Солнца в 2003 году.

Траектория же объекта 2020 SO более прямая и стабильная, что убеждает астронома в своей правоте.

«Я могу ошибаться. Я не хочу выглядеть чрезмерно уверенным. Но такое случается впервые, на мой взгляд, когда все параметры соответствуют уже известному запуску», — отметил он, добавив, что особенно рад этому открытию, поскольку сам в 1966 году наблюдал за пуском американской миссии, будучи подростком и живя в Канаде.

В этих выводах астронома поддерживает охотник за астероидами Керри Ньюджент из Технического колледжа им. Франклина Олина в Массачуссетсе.