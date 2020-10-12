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Астрологи ожидают конец света в ноябре 2020 года 

Слово и Дело и ещё 1 45 минут назад
Жить осталось месяц: предсказан конец света
Фото: globallookpress.com
Российские астрологи назвали новую дату конца света, который может произойти из-за изменения траектории движения спутника Земли. Об этом 12 октября сообщил портал 1RRE.
Как отмечается в публикации, катастрофа случится, если в 20-х числах ноября Луна сменит свою траекторию движения, что станет причиной отсутствия полнолуния, ожидаемого 23 числа. Это приведет к изменению гравитационного взаимодействия между космическими объектами и вызовет на Земле наводнения, таяние ледников и гибель прибрежных городов и целых континентов.
При этом, согласно заявлению американского планетолога Джейсона Барнса, который ранее предсказывал возможное падение Луны на Землю, в 2020 года этого не произойдет. Как утверждает ученый, такие катаклизмы могут произойти не менее чем через 65 млрд лет.
Пользователи соцсетей, в свою очередь, уже отметили, что подобный прогноз выглядит весьма оригинальным по сравнению с аналогичными предсказаниями Нострадамуса и Ванги. По их словам, вероятность изменения траектории Луны маловероятно, однако это было бы логичным завершением 2020 года.
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Наука и техника , В мире , Джейсон Барнс
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