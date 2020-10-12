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Названа дата старта российско-европейской миссии на Марс 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 48 минут назад
Названа дата старта российско-европейской миссии на Марс
Фото: РИА Новости
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало дату и время запуска в 2022 году ракеты-носителя «Протон-М», которой предстоит отправить к Марсу российско-европейскую миссию ExoMars.
Согласно инфографике, размещенной на сайте ЕКА, запуск состоится в 17.10 мск 20 сентября 2022 года, передает РИА «Новости». В случае необходимости, он может быть проведен и в другую дату до завершения так называемого «пускового окна» (наиболее благоприятного по баллистическим условиям срока полета) 1 октября 2022 года.
Посадка спускаемого аппарата на Марс планируется через девять месяцев — 10 июня 2023 года в 18.32 мск.
Напомним, в декабре 2019 года источник в ракетно-космической отрасли заявил, что Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020.
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Наука и техника , Роскосмос , Европейское космическое агентство , РИА Новости
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