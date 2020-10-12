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«Новая Луна» Земли оказалась старой ракетой 

Популярная механика 5 часов назад
«Новая Луна» Земли оказалась старой ракетой
Фото: AP
Совсем недавно мы рассказывали о том, что астрономы заметили необычное космическое тело, которое летит в сторону нашей планеты. Оно не представляет никакой опасности для человечества, но, скорее всего, попадет в «ловушку» нашей орбиты, став новой «Луной» на целый месяц. До недавнего времени ученые могли только гадать, что именно это за объект, и вот теперь, они наконец-то узнали.
Разгонный блок «Центавр» вернулся домой спустя 54 года! Однако опуститься на Землю ему все же не удастся, через четыре месяца он снова улетит.
В прошлом месяце телескоп на Гавайях обнаружил загадочный объект примерно в восемь метров длиной. Первоначально считалось, что это астероид, которому даже дали название «2020 SO», однако, как оказалось, это часть разгонного блока «Центавр», который был запущен на Луну 54 года назад аппаратом «Сервейер-2». К сожалению, во время полета произошла авария. Один из двигателей не удалось зажечь и из-за этого аппарат начал падаль на Луну, в то время как ракета, пролетев мимо спутника, вышла на солнечную орбиту.
Эксперт NASA по астероидам Пол Чодас сказал: «Я очень взволнован этим. Я уже несколько десятилетий занимаюсь тем, чтобы найти обломки конкретной ракеты. На мой взгляд, это первый случай, когда все детали совпадают с реальным известным запуском». Чодас отметил, что объект имеет почти круговую орбиту вокруг Солнца, что необычно для астероида. Объект также находится в той же плоскости, что и Земля, не наклонен ни выше, ни ниже, и приближается со скоростью 2400 километров в час, что достаточно медленно по астероидным стандартам.
По прогнозам экспертов, этот обломок проведет на орбите Земли целых четыре месяца. После чего он вернется к своей орбите вокруг Солнца в марте следующего года. Интересно, что этот объект уже подлетал к Земле в 1984 году и 2002 году, однако тогда он был слишком далеко, чтобы попасть в «ловушку» Земли.
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Наука и техника , Пол Чодас , NASA
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