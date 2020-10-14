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В РАН оценили ход испытаний вакцины центра Чумакова от COVID-19 

RT на русском и ещё 38 47 минут назад
Оценен ход испытаний вакцины центра Чумакова от COVID-19
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РАН Александр Сергеев оценил ход клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадёживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — приводит РИА Новости его слова.
Сергеев отметил, что у добровольцев не наблюдается повышения температуры тела.
«И первая фаза, которая проверяет безопасность вакцины, — там всё нормально. Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждём», — добавил он.
Ранее Сергеев заявил, что разнообразие вакцин поможет остановить пандемию коронавирусной инфекции.
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Наука и техника , Биология , Коронавирус , COVID-19 , Коронавирус в России , Александр Сергеев , РАН , РИА Новости
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