Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Ученые нашли "строительные блоки" вокруг молодых звезд

Москва24иещё 1
1 час назад
Астрономы из Лейденского университета в Нидерландах исследовали системы AFGL 2591 и AFGL 2136, в результате чего нашли возле растущих звезд вещества, которые помогают им зарождаться, сообщает "Мир 24".
Ученые нашли "строительные блоки" вокруг молодых звезд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным ученых, молодые звезды окружены протопланетным диском, в котором специалисты нашли следы воды и органических веществ. В их числе углерод, сера, угарный газ, ацетилен, метан, аммиак. Астрономы отмечают, что эти диски достигают очень высоких температур, что говорит о протекающих химических реакциях.
Специалисты также предполагают, что подобный диск был и у Солнца. По их словам, строительные блоки жизни возникли в самом начале существования Солнечной системы и потом оказались на Земле.
Ранее американские астрономы сделали самый полный каталог трехмерных астрономических изображений звезд, галактик и квазаров PS1-STRM. Исследователи из Института астрономии Гавайского университета применили данные системы телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS. Она находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи.
Наука и техника,Mir24.TV,Нидерланды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители