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В России создадут ядерный буксир для полетов к другим планетам 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
В России создадут ядерный буксир
Фото: pixabay.com
Россия потратит более 4 миллиардов рублей на создание космического ядерного буксира для полетов к другим планетам Солнечной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации «Роскосмос» на портале госзакупок.
Как пишет агентство, госкорпорация в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» намерена разработать аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки. На это планируется потратить 4,2 миллиарда рублей.
Ранее в сентябре исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщал, что госкорпорация до конца текущего года запланировал подписание контракта, предполагающего разработку атомного космобуксира «Нуклон», который в 2030 году будет запущен к одному из спутников Юпитера.
В августе 2019 года стало известно, что в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы» разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряда составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса («ядерного буксира»).
В ноябре 2018 года в России был представлен облик «ядерного буксира».
В октябре государственный научный «Центр Келдыша» заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Проект под названием «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» был в 2010 году одобрен комиссией при президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России. На его реализацию из бюджета выделили 17 миллиардов рублей.
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Наука и техника , Технологии , Александр Блошенко , Роскосмос
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