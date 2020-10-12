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В Мурманск прибыл атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
В Мурманск прибыл атомный ледокол проекта 22220 «Арктика»
Фото: Пресс-служба Балтийского завода
В Мурманск 12 октября после ледовых испытаний прибыл головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", который 22 сентября покинул достроечную набережную Балтийского завода. За 21 сутки ледокол преодолел около 4800 морских миль.
Во время испытаний атомоход прошел через Северный полюс, чтобы проверить работу всех систем судна в ледовых условиях.

— Полученные результаты подтверждают проектные характеристики атомохода, — отметил заместитель генерального директора по строительству флота — руководитель представительства ФГУП "Атомфлот" в Санкт-Петербурге Константин Князевский. — На 50 процентах мощности атомный ледокол преодолел все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе. Этого удалось достигнуть благодаря уникальным обводам корпуса судна".

Торжественная передача атомного ледокола и поднятие на нем флага России на борту судна намечены на 21 октября 2020 года.

Справка "РГ"

Атомный ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года, 14 декабря 2019 года завершен первый этап ходовых испытаний судна в Финском заливе. Атомоход имееи длину 173,3 метра, ширину 34 метра, высоту борта 15,2 метра, мощность 60 МВт на валах, скорость хода — 22 узла по чистой воде. Его максимальная ледопроходимость — 2,9 метра. Расчетный срок службы ледокола составляет 40 лет, численность экипажа — 53 человека.
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Наука и техника , Балтийский завод , Мурманск
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