В Мурманск прибыл атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» 

Мурманск 12 октября после ледовых испытаний прибыл головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", который 22 сентября покинул достроечную набережную Балтийского завода . За 21 сутки ледокол преодолел около 4800 морских миль.

Во время испытаний атомоход прошел через Северный полюс, чтобы проверить работу всех систем судна в ледовых условиях.

— Полученные результаты подтверждают проектные характеристики атомохода, — отметил заместитель генерального директора по строительству флота — руководитель представительства ФГУП "Атомфлот" в Санкт-Петербурге Константин Князевский. — На 50 процентах мощности атомный ледокол преодолел все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе. Этого удалось достигнуть благодаря уникальным обводам корпуса судна".

Торжественная передача атомного ледокола и поднятие на нем флага России на борту судна намечены на 21 октября 2020 года.

Справка "РГ"

Атомный ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года, 14 декабря 2019 года завершен первый этап ходовых испытаний судна в Финском заливе. Атомоход имееи длину 173,3 метра, ширину 34 метра, высоту борта 15,2 метра, мощность 60 МВт на валах, скорость хода — 22 узла по чистой воде. Его максимальная ледопроходимость — 2,9 метра. Расчетный срок службы ледокола составляет 40 лет, численность экипажа — 53 человека.