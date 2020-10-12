В Китае нашли самые древние в Евразии кожаные мячи 

Возраст находки составляет около трех тысяч лет, и это самое раннее свидетельство игры в мяч на территории Евразии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Игры с мячом популярны в мире с древних времен. Самые первые игровые шары, о которых известно в настоящее время, были сделаны в Египте около 4500 лет назад из льна. Жители Центральной Америки играли в каучуковый мяч уже 3700 лет назад, о чем свидетельствуют монументальные каменные площадки для игр и изображения игроков.

До сих пор считалось, что кожаный мяч, прообраз современного футбольного или волейбольного, появился в Греции около 2500 лет назад, а затем, на 300 лет позже — в Китае . Но последнее открытие ученых из Швейцарии Германии и Китая заставило пересмотреть эту точку зрения.

Три кожаных мяча, найденных в захоронениях на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая, оказались старше древнегреческих. Шары диаметром от 7,4 до 9,2 сантиметров ученые датировали с помощью радиоуглеродного анализа возрастом от 2900 до 3200 лет.

"Эти мячи примерно на пять веков старше, чем самые древние известные игровые мячи в Евразии, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Патрика Вертманна (Patrick Wertmann) из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета. — К сожалению, связанной археологической информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос, как именно играли в эти шары".

Исследователи предположили, что это было чем-то вроде игры в поло. Самые ранние иллюстрации из Греции показывают бегущих игроков с мячом, а изображения из Китая — всадников, использующих клюшки. Аналогичные изогнутые палки были найдены и в Янхае, но без очевидной связи с шарами. Причем датированы они более поздним периодом.

"Таким образом, кожаные мячи из Янхая не связаны с ранними формами хоккея на траве или поло, хотя два мяча найдены в могилах всадников", — говорит Вертманн.

Косвенным доказательством того, что мяч использовался именно для игры типа конного поло, служат изображения на стенах китайских гробниц, построенных в VIII веке нашей эры. На мяче, которым играют всадники с помощью клюшек, четко виден крест, такой же, как на мячах из могил в Янхае.

Авторы считаю, что конные игры с мячом стали частью физических упражнений и военной подготовки в период расцвета в регионе эры верховой езды. В захоронениях вместе с мячами обнаружили элементы упряжи и рукояти кнутов, а также одни из древнейших в мире штанов — предмета одежды всадника.

По мнению ученых, находка указывает на то, что спорт играл важную роль в обществе и был широко распространенным видом досуга, а также еще раз подтверждает, что несколько тысячелетий назад Китай был центром инноваций в Евразии.

Работы стали частью исследовательского проекта Sino-Indo-Iranica rediviva, проводимого Институтом востоковедения и Азии при Цюрихском университете и Пекинским филиалом департамента Евразии Германского археологического института Свободного университета Берлина. Цель проекта — поиск лингвистических, исторических и археологических данных, указывающих на самый ранний обмен между Центральной Азией и Китаем.