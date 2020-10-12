Раскрыт дизайн нового гибкого смартфона от Huawei

Возможный дизайн готовящегося Huawei Mate X2 полностью раскрыт. LetsGoDigital опубликовал качественный рендер, на котором можно рассмотреть смартфон со всех сторон.

Если верить представленному изображению, у нового Huawei будет два экрана. Основной — гибкий — получит диагональ 8 дюймов с разрешением 2 480 х 2 220 пикселей. Дополнит смартфон вспомогательный экран на 4,5 дюйма, его расположат на внешней стороне корпуса.

О платформе Huawei Mate X2 информации пока нет, однако известно, что смартфон получит поддержку работы с 5G, четырехсенсорную камеру и возможность обновлять картинку на 120 герцах. Заявлено до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Объем аккумулятора может составить 6 000 мАч.

Новинку могут представить уже в ноябре этого года, однако стоимость смартфона не раскрывают. Актуальный Huawei Mate Xs с гибким экраном сейчас продается в России за 200 000 рублей.

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